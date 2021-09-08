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Принцип равных возможностей заложен в союзных программах, которые подготовили правительства России и Беларуси

Беларусь и Россия формируют пространство равных возможностей. Этот принцип заложен в союзных программах, которые подготовили правительства двух стран. Документы уже завтра в Москве рассмотрят президенты.

Интеграция стала необходимой, особенно на фоне того, что мир сильно изменился. Здесь и последствия пандемии, и политическая турбулентность. В ситуации агрессивного санкционного давления на внешнем контуре страны объединяются, чтобы противостоять "третьим силам" сообща.

Союзные программы Беларуси и России направлены на сближение двух наших стран. И это движение к гармонизации правил работы и интеграции экономик - подчеркивают эксперты.


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