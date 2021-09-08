Принцип равных возможностей заложен в союзных программах, которые подготовили правительства России и Беларуси

Интеграция стала необходимой, особенно на фоне того, что мир сильно изменился. Здесь и последствия пандемии, и политическая турбулентность. В ситуации агрессивного санкционного давления на внешнем контуре страны объединяются, чтобы противостоять "третьим силам" сообща.