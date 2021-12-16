Принципы мира, дружбы, взаимопонимания, согласия и уважения - в Минске презентовали республиканский проект "Школа мира"

Новые подходы в образовании. В Минске презентовали республиканский проект "Школа мира", где в основе воспитания детей и молодежи - принципы мира, дружбы, взаимопонимания, согласия и уважения. Это совместная программа Белорусского фонда мира и Министерства образования. Первым, кому официально присвоили звание "Школы мира", стал Минский колледж электроники. До этого проект проводился в тестовом режиме. За 3 года поучаствовали 20 школ по всей стране.