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Принята итоговая резолюция конференции "Историческая память: Великая Победа, добытая единством"
Объединить усилия и защитить правду! Минск в эти дни стал центром международной конференции "Историческая память: Великая Победа, добытая единством". Приветствие участникам направил Президент Беларуси.
Финальной точкой конференции стало принятие итоговой резолюции. Ее озвучили с официальной трибуны Дома правительства. Это общая работа парламентариев, ученых, дипломатов нескольких стран. Только сообща, объединив усилия, мы сможем противостоять мировым вызовам в вопросе фальсификации итогов Второй мировой и Великой Отечественной войн.
Вместе противостоять фальсификации итогов Второй мировой и Великой Отечественной
Резолюция подтверждает такую консолидирующую позицию всех наших государств, представленными парламентариями по оценке кода Великой Отечественной войны, уроков истории Великой Отечественной войны.
Беларусь - инициатор проведения международного форума. Он проходил под эгидой Палаты представителей Национального собрания нашей страны. В основу легли законодательные нормы, принятые Беларусью в вопросе защиты исторической правды.
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