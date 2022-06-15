Принята итоговая резолюция конференции "Историческая память: Великая Победа, добытая единством"

Объединить усилия и защитить правду! Минск в эти дни стал центром международной конференции "Историческая память: Великая Победа, добытая единством". Приветствие участникам направил Президент Беларуси.

Финальной точкой конференции стало принятие итоговой резолюции. Ее озвучили с официальной трибуны Дома правительства. Это общая работа парламентариев, ученых, дипломатов нескольких стран. Только сообща, объединив усилия, мы сможем противостоять мировым вызовам в вопросе фальсификации итогов Второй мировой и Великой Отечественной войн.

Вместе противостоять фальсификации итогов Второй мировой и Великой Отечественной

Резолюция подтверждает такую консолидирующую позицию всех наших государств, представленными парламентариями по оценке кода Великой Отечественной войны, уроков истории Великой Отечественной войны. Станислав Зась, генеральный секретарь ОДКБ

Беларусь - инициатор проведения международного форума. Он проходил под эгидой Палаты представителей Национального собрания нашей страны. В основу легли законодательные нормы, принятые Беларусью в вопросе защиты исторической правды.