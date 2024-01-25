Принятие доктринальных документов в Республике Беларусь весьма своевременно, заявил военный политолог

Следует отметить, что принятие доктринальных документов в Республике Беларусь (речь идет о Концепции национальной безопасности и о Военной доктрине) весьма своевременно. Они отвечают на ту весьма сложную, непростую геополитическую ситуацию, которая складывается по вине коллективного Запада во главе с Соединенными Штатами Америки, и направлена против Российской Федерации, против Беларуси. В этой довольно непростой ситуации, конечно же, нужны скоординированные действия, которые заложены в эти стратегические документы, и это сегодня характеризует руководство Беларуси, Вооруженные силы и народ, которые стремятся к миролюбивой политике. Несмотря на недружественные шаги отдельных правительств в отношении Беларуси, документы носят принципиально мирный и оборонительныйхарактер.

Андрей Кошкин, военный политолог, завкафедрой Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова