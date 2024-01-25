ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Принятие доктринальных документов в Республике Беларусь весьма своевременно, заявил военный политолог

Беларусь четко видит современные угрозы, оперативно на них реагирует и укрепляет отношения с союзниками. Учения НАТО, которых не было со времен холодной войны, кровопролитный украинский кризис и гибридные диверсии - все это происходит у границ Союзного государства.

Усилить защиту национальных интересов, обеспечить мир и стабильность в различных сферах должны помочь обновленные стратегические документы Беларуси - Военная доктрина и Концепция национальной безопасности.

Следует отметить, что принятие доктринальных документов в Республике Беларусь (речь идет о Концепции национальной безопасности и о Военной доктрине) весьма своевременно. Они отвечают на ту весьма сложную, непростую геополитическую ситуацию, которая складывается по вине коллективного Запада во главе с Соединенными Штатами Америки, и направлена против Российской Федерации, против Беларуси. В этой довольно непростой ситуации, конечно же, нужны скоординированные действия, которые заложены в эти стратегические документы, и это сегодня характеризует руководство Беларуси, Вооруженные силы и народ, которые стремятся к миролюбивой политике. Несмотря на недружественные шаги отдельных правительств в отношении Беларуси, документы носят принципиально мирный и оборонительныйхарактер.
Андрей Кошкин, военный политолог, завкафедрой Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все