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Принятие концепции правовой политики планируется в Беларуси
Более ста новых законов предстоит принять или скорректировать в ближайшем будущем, чтобы новый проект Конституции смог заработать без противоречий. При этом необходимо принятие концепции правовой политики - такое мнение высказал председатель Конституционного суда Петр Миклашевич. Сегодня было оглашено послание Президенту и палатам Национального собрания "О состоянии конституционной законности в Беларуси в 2021 году". По словам Миклашевича, такой подход поможет выработать механизмы реализации конституционных положений, а также прав, свобод и обязанностей граждан.
Республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию подтвердил сплоченность и единство граждан нашей страны, отметил Петр Миклашевич.
В дальнейшем требуется правовое регулирование повышения роли гражданского общества и его участия в выработке и принятии важнейших решений - это станет фактором достижения политической стабильности, общественного согласия, устойчивости демократических институтов и укрепления народовластия. Для этого нужна законодательная регламентация основ гражданского общества, участия его представителей во Всебелорусском народном собрании, подчеркнул председатель Конституционного суда.
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