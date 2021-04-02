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Принятием резонансных законопроектов открылась весенняя сессия парламента
Нет фейкам, экстремизму и героизации нацистских преступников
Принятием резонансных законопроектов сегодня открылась весенняя сессия парламента. В первом чтении приняли документ о массовых мероприятиях в Беларуси и поправки в законы по вопросам противодействия экстремизму. Защиту в виде охраны и нового места жительства предоставят госслужащим. Ранее на это могли рассчитывать только судьи, правоохранители, которым поступают угрозы. Во втором чтении депутаты приняли законопроект о защите персональных данных. Документ призван обеспечить защиту прав и свобод граждан, а также создание уполномоченного органа, который будет собирать и аккумулировать у себя все персональные данные.
Важнейшие акценты работы парламента - укрепление суверенитета
Сегодня открылась и пятая сессия Совета Республики. "Проблемы людей должны быть постоянно в фокусе внимания сенаторов", - заявила спикер верхней палаты парламента. Главное не статистика, а конкретный результат, отметила Наталья Кочанова. В целом курс работы обеих палат парламента задан Всебелорусским народным собранием. Укрепление суверенитета, повышение стрессоустойчивости экономики, поддержание социальной стабильности - важнейшие акценты.
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