Принятием резонансных законопроектов открылась весенняя сессия парламента

Принятием резонансных законопроектов сегодня открылась весенняя сессия парламента. В первом чтении приняли документ о массовых мероприятиях в Беларуси и поправки в законы по вопросам противодействия экстремизму. Защиту в виде охраны и нового места жительства предоставят госслужащим. Ранее на это могли рассчитывать только судьи, правоохранители, которым поступают угрозы. Во втором чтении депутаты приняли законопроект о защите персональных данных. Документ призван обеспечить защиту прав и свобод граждан, а также создание уполномоченного органа, который будет собирать и аккумулировать у себя все персональные данные.