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Принятые в Беларуси меры позволили предупредить 840 случаев COVID-19 в день
Принимаемые в Беларуси меры по недопущению распространения коронавируса позволили предупредить примерно 840 случаев ежедневного заражения COVID-19. Об этом сегодня на брифинге журналистам заявила заместитель министра здравоохранения. Как пояснила Елена Богдан, речь идет о мерах, направленных на выявление пациентов с коронавирусной инфекцией, их контактов и госпитализацию контактов первого уровня, а также на проведение противоэпидемических мероприятий на всей территории страны. Иначе, как отметила замминистра, в плане эпидемиологической обстановки Беларусь ничем бы не отличалась от соседних стран, где сложилась напряженная ситуация с заболеваемостью коронавирусом.
В Беларуси 351 случай коронавируса
По словам Елены Богдан, сегодня ситуация в стране абсолютно контролируемая. В Беларуси на сегодня зарегистрирован
. Кроме того, Минздрав принял ряд организационных приказов, которые направлены на продолжение контроля за ситуацией с распространением COVID-19.
Самоизоляция контактов первого и второго уровней
Сегодня же в Минздраве разъяснили, каким образом будет вестись медицинское наблюдение за контактами первого и второго уровней.
Елена Богдан, замминистра здравоохранения Беларуси
:
"Учитывая, что у контактных лиц второго уровня при возникновении острого респираторного заболевания сразу проводится госпитализация и обследование на коронавирусную инфекцию. В случае выявления отрицательного результата и в случае отсутствия ухудшения состояния, не тяжелого течения респираторного заболевания, такие пациенты смогут продолжить лечение на дому в установленном порядке под наблюдением участковых врачей. Контакты первого уровня: мы проанализировали ситуацию и установили, что основное проявление развития заболевания у контактов первого уровня наступает на вторые-пятые сутки. Нами принято решение, что контакты будут находиться в наших учреждениях. При отсутствии клинических проявлений на 6-7 сутки будет проведено исследование на коронавирусную инфекцию. Если у нас будет получен отрицательный результат, такие пациенты будут выписаны в домашние условия"
.
При этом медики рекомендуют таким пациентам соблюдать домашний режим самоизоляции до 14-го дня. Как отметили в Минздраве, подход к таким пациентам будет индивидуальным. И если у человека не будет возможности самоизолироваться, то он сможет оставаться в лечебных учреждениях на протяжении двух недель.
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