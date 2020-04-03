Принятые в Беларуси меры позволили предупредить 840 случаев COVID-19 в день

Принимаемые в Беларуси меры по недопущению распространения коронавируса позволили предупредить примерно 840 случаев ежедневного заражения COVID-19. Об этом сегодня на брифинге журналистам заявила заместитель министра здравоохранения. Как пояснила Елена Богдан, речь идет о мерах, направленных на выявление пациентов с коронавирусной инфекцией, их контактов и госпитализацию контактов первого уровня, а также на проведение противоэпидемических мероприятий на всей территории страны. Иначе, как отметила замминистра, в плане эпидемиологической обстановки Беларусь ничем бы не отличалась от соседних стран, где сложилась напряженная ситуация с заболеваемостью коронавирусом.







В Беларуси 351 случай коронавируса

По словам Елены Богдан, сегодня ситуация в стране абсолютно контролируемая. В Беларуси на сегодня зарегистрирован

. Кроме того, Минздрав принял ряд организационных приказов, которые направлены на продолжение контроля за ситуацией с распространением COVID-19.





Самоизоляция контактов первого и второго уровней

Сегодня же в Минздраве разъяснили, каким образом будет вестись медицинское наблюдение за контактами первого и второго уровней.

Елена Богдан, замминистра здравоохранения Беларуси

:

"Учитывая, что у контактных лиц второго уровня при возникновении острого респираторного заболевания сразу проводится госпитализация и обследование на коронавирусную инфекцию. В случае выявления отрицательного результата и в случае отсутствия ухудшения состояния, не тяжелого течения респираторного заболевания, такие пациенты смогут продолжить лечение на дому в установленном порядке под наблюдением участковых врачей. Контакты первого уровня: мы проанализировали ситуацию и установили, что основное проявление развития заболевания у контактов первого уровня наступает на вторые-пятые сутки. Нами принято решение, что контакты будут находиться в наших учреждениях. При отсутствии клинических проявлений на 6-7 сутки будет проведено исследование на коронавирусную инфекцию. Если у нас будет получен отрицательный результат, такие пациенты будут выписаны в домашние условия"

.