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Приобрести дом в Беларуси за одну базовую величину - правда или миф
Новый подход к наведению порядка на земле. Единый реестр пустующих домов, который создали в Республике Беларусь в начале нынешнего года, сегодня включает около 8 тысяч объектов. Из них больше 150 готовы к реализации. В зависимости от места расположения и состояния дома начальная стоимость - от одной базовой величины. Реестр упрощает процедуру поиска дома для потенциальных покупателей. Сделок, уверены специалисты, добавится. В прошлом году до внедрения цифрового помощника с аукциона и напрямую продано 600 домов. Юлия Алферова встретилась с теми, кто дал вторую жизнь жилью на селе.
Небольшая деревня Варнаугол Столбцовского района с каждым годом все больше разбавляет привычные сельские пейзажи строящимися объектами. Один из домов появился на месте заброшенного. Отстарого строения, рассказывает новый хозяин Александр, остался разве что фундамент, подкупило не сооружение, а простор и закат прямо в торец дома. И, конечно, площадь в 25 соток. Сюда заедут родители, сам Александр живет с другого края поля. Свой дом тоже строил на месте пустыря.
В основном продаем прямой продажей. Если есть несколько участников, проводим аукцион - производим оценку и согласно оценке продаем дом.
В Беларуси стоимость пустующих домов стартует от одной базовой. Цена зависит и от места расположения, и от состояния объекта. Это оценивает комиссия.
С 1 января все данные по стране аккумулируются в едином реестре пустующих домов - там около 8 тысяч объектов. К продаже готовы больше 150.
Единый реестр пустующих домов интересен не только потенциальным покупателям, но и собственникам, которые давно не посещали свою недвижимость. Скажем, пару лет. В реестре тоже можно найти такие дома. Как раз самое время заглянуть в него, чтобы вовремя заявить о правах на собственность. Заявить и привести в порядок дом и прилегающий участок, а если желания или возможности нет, этим займутся те, кто готов приложить руки.
Места хватит - многодетной семье, в которой воспитывают пятерых детей, достался участок в 30 соток. Возвели дом в 150 квадратов не без помощи государства.
Глава семьи Александр Ручьев рассказывает: "Заказали круглый стол большой, стулья высокие, чтобы семьей садиться, здесь будет диван угловой стоять, там будет телевизор. Когда узнали про льготный кредит, что положен многодетной семье, решили воспользоваться. Сначала боялись, думали, что пока все инстанции пройдешь, пока все будут делать… Получилось все оперативно. Куда бы не обращались - в районный комитет или в сельский совет, всегда встречали с улыбкой, помогали".
Александр с семьей с 2011-го стоял в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. Участок передан безвозмездно. Дом в два этажа в самом центре агрогородка вырос меньше чем за год.
Здесь был дом, который пострадал во время пожара. Впоследствии дом был разобран, и долго был пустующий участок. Мы человеку предложили, он согласился.
Только в прошлом году в Беларуси продано около 600 домов, признанных пустующими. Вообще земельные вопросы с вступлением в силу Кодекса о земле решать стало намного проще - отменен ряд ограничений, исчезла лишняя бумажная волокита.
Ранее был запрещен раздел земельных участков, предоставленных для строительства жилых домов, было запрещено изменение целевого назначения участка для личного пользования, подсобного хозяйства, также запрещались сделки с земельными участками и запрещалось изменять целевое назначение участков, предоставленных для строительства, до завершения строительства. Сейчас же все такие запреты снимаются.
Документ позволяет увеличить земельные участки, которые выделены для строительства и обслуживания жилого дома в сельской местности, до 1 га, а, допустим, в Столбцах до 25 соток. И уже 17 человек обратились в Столбцовский исполнительный комитет по данному вопросу. Госкомимущества внес в реестр дополнительные опции, которые позволили бы любому жителю нашей страны в режиме онлайн нажать на две кнопки и поучаствовать в приобретении того или иного дома. Это разумное и актуальное предложение.
Сервис будут дорабатывать, и совсем не далекая перспектива, когда стать владельцем участка за городом можно будет всего в два клика. А пока интерес к неиспользуемым объектам только растет. Да и государство старается не мешать в начинаниях тем, кто возводит жилье, - никаких ограничений по срокам строительства нового дома.
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