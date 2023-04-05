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Приобрести домик в деревне или участок можно за 37 рублей

Найти бюджетную недвижимость в режиме онлайн. В едином реестре пустующих домов теперь полторы тысячи объектов центрального региона. Купить в деревне можно как жилье, так и участок. Надо обратиться в местный исполком, продажа возможна как на аукционе, так и без его проведения. Цены стартуют от одной базовой (это 37 рублей). Доступ к реестру открытый и бесплатный. В базу попадают участки, которые не использовались три года и больше, заросли бурьяном и находятся в заброшенном состоянии. Списки составляют на местах, затем комиссия проводит визуальный осмотр. На оформление всех документов по признанию дома пустующим необходимо от 6 месяцев до года.

На территории Пуховичского района работа ведется на постоянной основе. Сегодня в реестре стоит 107 пустующих домов, по которым ведется работа. Это кропотливая работа, не один день, но это мы все прекрасно понимаем. Это делается с целью наведения порядка в наших населенных пунктах. За 2022 год на территории Пуховичского района было снесено 12 домов, которые были признаны пустующими, а также продано 10 пустующих домов. Это немаловажно, потому что сегодня мы уже видим результат: некоторые уже приступили к использованию своих пустующих домов, приводятся в порядок.
Мария Климович, председатель Пуховичского районного Совета депутатов

В планах на этот год в Пуховичском районе снести сразу 16 старых домов. На половине объектов работу завершили, по остальным адресам дедлайн 1 июля.

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