Приобрести домик в деревне или участок можно за 37 рублей

На территории Пуховичского района работа ведется на постоянной основе. Сегодня в реестре стоит 107 пустующих домов, по которым ведется работа. Это кропотливая работа, не один день, но это мы все прекрасно понимаем. Это делается с целью наведения порядка в наших населенных пунктах. За 2022 год на территории Пуховичского района было снесено 12 домов, которые были признаны пустующими, а также продано 10 пустующих домов. Это немаловажно, потому что сегодня мы уже видим результат: некоторые уже приступили к использованию своих пустующих домов, приводятся в порядок.

Мария Климович, председатель Пуховичского районного Совета депутатов