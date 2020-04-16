Приобрести квартиру в комплексе "Минск Мир" можно онлайн

Один из крупнейших застройщиков Беларуси "Дана Холдингз" предлагает беспрецедентную систему рассрочки. Теперь квартиру можно купить без первого взноса и в рассрочку до 10 лет. Акция продлится до 12 мая. Забронировать и приобрести квартиру в современном многофункциональном комплексе "Минск Мир" можно и онлайн, что сейчас особенно актуально. О "городе в городе" и о гибкости отдельных игроков рынка недвижимости - репортаж Юлии Токарь.





Жилой комплекс по современным стандартам градостроения

"Минск Мир" - это не только про стилистическую концепцию - современные стандарты градостроения! 21-этажная "Москва" в квартале "Евразия" или клубный дом из трех секций до восьми этажей. Все квартиры жилого комплекса свободной планировки, с просторными дизайнерскими лобби и панорамными или же французскими окнами. Еще немаловажно - это зеленые благоустроенные дворы, свободные от машин. Рассрочка без первоначального взноса доступна в семи домах разных кварталов. Вот и Елена Белая из Борисова выбирает для себя и своей семьи район в столице с развитой инфраструктурой. Здесь будет все необходимое: школа, детский сад, медицинские центры и удобное транспортное сообщение - новые станции метро. А самое главное, что в это утро подкупило Елену, так это беспрецедентное предложение от застройщика! Квартиру можно купить без первого взноса в рассрочку на 10 лет.

Елена Белая, жительница г. Борисова:

"Да, заинтересовал именно вариант с рассрочкой без первоначального взноса. Потому что получить кредит достаточно сложно. Нужно много документов и всего остального. А здесь предлагают очень интересные варианты, когда можно выбрать 30%, 15%, 20% предоплаты, а можно и без вообще без предоплаты".

На рынке недвижимости это первое такое предложение от крупнейшего застройщика Беларуси. Чтобы каждая семья со стабильным доходом могла максимально быстро решить квартирный вопрос и позволить себе комфортабельную квартиру. Ежемесячный платеж стартует от 1 170 белорусских рублей, что вполне сопоставимо со стоимостью аренды. Для того чтобы рассрочка была возможной, только в этом году застройщик инвестирует в комплекс "Минск Мир" 100 млн. долларов.

Квартира без первоначального взноса и в рассрочку на 10 лет

Вибор Мулич, председатель совета директоров компании Dana Holdings:

"Из-за сложной экономической ситуации в мире сегодня многим семьям невозможно получить банковский кредит или собрать средства на первый взнос. Наша компания решила найти возможность сделать шаг навстречу всем потенциальным покупателям и предоставить уникальную возможность построить свою квартиру почти для каждой семьи. В любой кризис лучшая инвестиция - это вложение в будущее, в недвижимость. И мы именно сейчас предоставляем белорусским покупателям уникальный шанс построиться и стать владельцами собственного жилья без первоначального взноса и с ежемесячными платежами, сравнимыми с арендной платой".

Акция "Покупайте сейчас - платите потом" продлится до 12 мая. Кстати, забронировать и приобрести квартиру в современном многофункциональном комплексе "Минск Мир" можно и онлайн - на сайте застройщика, что сейчас особенно актуально. И при этом сэкономить до 10 тысяч рублей!

Строительство в жилом комплексе "Минск Мир" идет в 14 кварталах