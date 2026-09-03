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Приоритет госполитики: сенаторы проверили работу заготовителей на Копыльщине

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Поддержка регионов, рачительное отношение к плодам земли и внимание к потребностям каждого человека остаются безусловным приоритетом государственной политики. Об этом 3 сентября говорили во время выездного заседания Президиума Совета Республики в Копыльском районе.

В фокусе внимания - заготовка плодоовощной продукции, выращенной на личных подворьях. Программа насыщенная: от изучения работы торговых и заготовительных объектов и прямого общения с жителями до проведения заседания с руководителями ведомств и чествования передовиков уборочной прямо в поле. Как было отмечено, эффективная работа потребкооперации и доступность заготовительных пунктов - это прямая забота о людях, позволяющая сельчанам удобно и выгодно реализовывать излишки урожая со своих подворий.

"Я продаю яблоки со своего приусадебного участка. Участок небольшой, растет всего 5 яблонь, но этот год достаточно урожайный и я продала уже примерно 300 кг", - рассказала жительница аг. Мажа Наталья Занько.

Светлана Чекан, зампредседателя Минского областного союза потребительских обществ:

"Ежегодно в потребительской кооперации мы принимаем излишки сельскохозяйственной продукции у населения. Этим у нас занимаются более 200 приемозаготовительных пунктов. В сезон заготовок по всей области работают 30 разъездных заготовителей. Кроме того, более 400 наших магазинов в сельской местности тоже могут принимать яблоки, картофель, овощи и всю остальную сельхозпродукцию. За 7 месяцев заготовили уже более 700 тонн яблок. Из них 250 тонн - это урожай текущего года, собранный в июле и августе".

Вопрос заготовки продукции у населения, поддержка сельчан и развитие регионов находятся на постоянном личном контроле Президента. Потребкооперация и местная власть должны работать слаженно, хозяйски, видя за каждым показателем конкретного человека. Потребкооперация решает важнейшую социальную задачу. Только автолавки Копыльского района сегодня обслуживают 144 населенных пункта, где нет стационарной торговли.

Разделы:

ОбществоСельское хозяйство

Теги:

регионыурожайплодоводство
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