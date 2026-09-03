Приоритет госполитики: сенаторы проверили работу заготовителей на Копыльщине

Поддержка регионов, рачительное отношение к плодам земли и внимание к потребностям каждого человека остаются безусловным приоритетом государственной политики. Об этом 3 сентября говорили во время выездного заседания Президиума Совета Республики в Копыльском районе.

В фокусе внимания - заготовка плодоовощной продукции, выращенной на личных подворьях. Программа насыщенная: от изучения работы торговых и заготовительных объектов и прямого общения с жителями до проведения заседания с руководителями ведомств и чествования передовиков уборочной прямо в поле. Как было отмечено, эффективная работа потребкооперации и доступность заготовительных пунктов - это прямая забота о людях, позволяющая сельчанам удобно и выгодно реализовывать излишки урожая со своих подворий.

"Я продаю яблоки со своего приусадебного участка. Участок небольшой, растет всего 5 яблонь, но этот год достаточно урожайный и я продала уже примерно 300 кг", - рассказала жительница аг. Мажа Наталья Занько.

Светлана Чекан, зампредседателя Минского областного союза потребительских обществ:

"Ежегодно в потребительской кооперации мы принимаем излишки сельскохозяйственной продукции у населения. Этим у нас занимаются более 200 приемозаготовительных пунктов. В сезон заготовок по всей области работают 30 разъездных заготовителей. Кроме того, более 400 наших магазинов в сельской местности тоже могут принимать яблоки, картофель, овощи и всю остальную сельхозпродукцию. За 7 месяцев заготовили уже более 700 тонн яблок. Из них 250 тонн - это урожай текущего года, собранный в июле и августе".

Вопрос заготовки продукции у населения, поддержка сельчан и развитие регионов находятся на постоянном личном контроле Президента. Потребкооперация и местная власть должны работать слаженно, хозяйски, видя за каждым показателем конкретного человека. Потребкооперация решает важнейшую социальную задачу. Только автолавки Копыльского района сегодня обслуживают 144 населенных пункта, где нет стационарной торговли.