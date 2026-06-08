Приоритет на летний отпуск: какие категории работников могут выбирать время отдыха первыми

Лето - время отпусков и отдыха. Люди собираются в путешествия, на дачи или проводят время дома, но и здесь важно помнить о нюансах трудового законодательства.

Желающих отдохнуть летом куда больше, чем в межсезонье, поэтому по законодательству есть категории работников, чье мнение наниматель должен учесть в первую очередь. Например, мамы двоих и более детей до 14 лет, родители ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, несовершеннолетние, работники, пострадавшие от аварии на ЧАЭС, почетные доноры, а также обладатели высших госнаград - все они вправе выбирать любое удобное время для отдыха.

Продолжительность основного отпуска не может быть менее 24 календарных дней. Этот минимум гарантируется каждому работнику. Графики формируются заранее, не позднее 5 января. Если меняются обстоятельства, то перенести дату отпуска можно по согласованию с нанимателем. Трудовой отпуск также можно заменить денежной компенсацией.

Татьяна Рахубо, консультант отдела главного юридического управления Министерства труда и соцзащиты Беларуси:

"Выплата денежной компенсации работникам возможна в случае отзыва их из отпуска по инициативе нанимателя и с согласия работника, при увольнении работника, когда производится окончательный расчет, и в других случаях, когда работник использует 21 календарный день отпуска, оставшуюся часть он может компенсировать. Если говорить об отзыве из отпуска и выплате компенсации, работник должен в текущем году реально использовать не менее 14 календарных дней трудового отпуска. Запрещен отзыв работников моложе 18 лет и работников, которые имеют право на дополнительный отпуск за работу с вредными и опасными условиями труда. Когда речь идет о замене части отпуска денежной компенсацией свыше 21 календарного дня, то здесь есть категория работников, которым не допускается замена отпуска денежной компенсацией - беременные женщины, работающие в зонах радиоактивного загрязнения. Важное условие: отпуск, за который работник просит денежную компенсацию, не должен быть авансированным".

Татьяна Рахубо, консультант отдела главного юридического управления Министерства труда и соцзащиты Беларуси: news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fbf0e076-4d0f-4ded-b08f-fb5d94049f82/conversions/b947cc08-8106-4c33-9658-f0a6dd3653e0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fbf0e076-4d0f-4ded-b08f-fb5d94049f82/conversions/b947cc08-8106-4c33-9658-f0a6dd3653e0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fbf0e076-4d0f-4ded-b08f-fb5d94049f82/conversions/b947cc08-8106-4c33-9658-f0a6dd3653e0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fbf0e076-4d0f-4ded-b08f-fb5d94049f82/conversions/b947cc08-8106-4c33-9658-f0a6dd3653e0-xl-___webp_1920.webp 1920w

У некоторых белорусов есть право на три бонусных дня отпуска. Социальный отпуск работники могут взять по семейно-бытовым причинам, в том числе в связи с регистрацией брака, но есть важный нюанс: такая гарантия должна быть закреплена в коллективном договоре, другом локальном документе организации либо она предоставляется по решению нанимателя.