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Приоритетная тема - безопасность БелАЭС
Безопасность атомной электростанции - одна из приоритетных тем. Несмотря на то что Беларусь в этой сфере страна-новичок, для обеспечения безопасной эксплуатации станции были выполнены все рекомендации МАГАТЭ. О гарантах надежности рассказал профильный министр отрасли.
Все рекомендации, которые были в рамках миссий МАГАТЭ предложены, реализовываются, мы добровольно провели стресс-тесты, также были реализованы дополнительные так называемые постфукусимские мероприятия, направленные на надежность реакторных установок. Мы также отмечаем, что любые заключения, любые лицензии, которые выдаются, должны подтверждать, что работа БелАЭС безопасна.
Полную версию интервью смотрите по ссылке.
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