Приоритетная тема - безопасность БелАЭС

Безопасность атомной электростанции - одна из приоритетных тем. Несмотря на то что Беларусь в этой сфере страна-новичок, для обеспечения безопасной эксплуатации станции были выполнены все рекомендации МАГАТЭ. О гарантах надежности рассказал профильный министр отрасли.

Все рекомендации, которые были в рамках миссий МАГАТЭ предложены, реализовываются, мы добровольно провели стресс-тесты, также были реализованы дополнительные так называемые постфукусимские мероприятия, направленные на надежность реакторных установок. Мы также отмечаем, что любые заключения, любые лицензии, которые выдаются, должны подтверждать, что работа БелАЭС безопасна.