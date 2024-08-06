Приоритетная задача в устранении последствий июльской непогоды - минимизировать урон и извлечь максимальную прибыль

В оперативном порядке произвели оценку состояния насаждений, были выписаны лесорубочные билеты. Максимально в целях сохранения качества продукции приступили к разработке буреломных лесосек. На данный момент у нас работает 4 хорвестора, 3 амкадора и один самбо. На ветровально-буреломной лесосеке работают также ручные бригады вальщиков по заготовке. Стараемся все это оперативно заготовить, чтобы древесина не испортилась.

Дмитрий Коренюк, директор новогрудского лесхоза

