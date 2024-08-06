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Приоритетная задача в устранении последствий июльской непогоды - минимизировать урон и извлечь максимальную прибыль
Минимизировать урон и извлечь максимальную прибыль. Приоритетная задача в устранении последствий июльской непогоды. Подходить необходимо по-хозяйски. Поваленный ураганом лес важно не просто вовремя убрать, но и сохранить, а также в максимально сжатые сроки переработать.
Новогрудский лесхоз к этой работе приступил одним из первых. От капризов погоды в общей сложности здесь пострадали порядка 146 га леса. Основной удар стихии пришелся на Кореличский район и деревню Луки.
В оперативном порядке произвели оценку состояния насаждений, были выписаны лесорубочные билеты. Максимально в целях сохранения качества продукции приступили к разработке буреломных лесосек. На данный момент у нас работает 4 хорвестора, 3 амкадора и один самбо. На ветровально-буреломной лесосеке работают также ручные бригады вальщиков по заготовке. Стараемся все это оперативно заготовить, чтобы древесина не испортилась.
Факт
Буреломная древесина превращается в китайский брусок, паллетную доску и пеллеты.Основная продукция из буреломной древесины - так называемый китайский брусок. Сырой и сухой. Его отправляют в Китай. Также сырье, поваленное ураганом, перерабатывают в паллетную доску. Она используется для изготовления поддонов. Продукт экспортируется в Турцию. В целом на экспорт отправляется более 90 % продукции.
До 1 сентября профильное министерство разработает программу по лесовосстановлению проблемных участков.
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