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Приоритетом в деле достижения Целей устойчивого развития в Беларуси должно стать региональное развитие

Приоритетом в деле достижения Целей устойчивого развития в Беларуси должно стать региональное развитие

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