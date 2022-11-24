Мы прекрасно понимаем, какой глубокий смысл имеет политика по демонтажу исторической памяти, которая проводится в Украине, странах Балтии, Польше. Они воспитывают манкуртов, Иванов, не помнящих родства, которых легко натравить потом на своих же братьев, на тех, с кем связывала историческая судьба, с кем общий язык, культура. Поэтому, конечно же, ответом на это может быть только укрепление нашего единства и объединение вокруг тех ценностей, которые являются фундаментальными.

Александр Шпаковский, политолог