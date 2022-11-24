Подтасовать факты, обелить преступников, переформатировать общественное сознание. Арсенал, который наглядно демонстрирует, чего не прощает история. Пока европейцы позируют на фоне руин, уничтожая монументальные доказательства подвига советского народа, страны Содружества парируют на языке истории: забыл победу - значит проиграл.
За коллективную безопасность, в том числе и на духовном фронте, выступает Беларусь. Сегодня спасибо, тем, кто приближал общую победу, в унисон озвучили представители 11 стран Содружества. К стеле "Минск - город-герой" возложили живые цветы. Память героев, заплативших самую высокую цену, почтили минутой молчания.
Не делить память о Великой Победе и поставить на стоп эпидемию исторической амнезии. Международный форум "Единой памяти верны" очертил приоритеты стран Содружества на духовном и культурном фронтах. О политике сохранения фундаментальных ценностей братских народов говорили представители дипломатического корпуса, посольств стран СНГ, религиозных конфессий, деятели культуры и науки. Форум мобилизации интернациональной памяти принял центр патриотического воспитания страны - Музей Великой Отечественной. Старт форуму дали в зале Победы. Повествование начали с раскадровки. В лицах рассказали историю героев Советского Союза, обороны Брестской крепости, переломной Московской битвы, которая прояснила, что блиц-кригу не быть.
Мы прекрасно понимаем, какой глубокий смысл имеет политика по демонтажу исторической памяти, которая проводится в Украине, странах Балтии, Польше. Они воспитывают манкуртов, Иванов, не помнящих родства, которых легко натравить потом на своих же братьев, на тех, с кем связывала историческая судьба, с кем общий язык, культура. Поэтому, конечно же, ответом на это может быть только укрепление нашего единства и объединение вокруг тех ценностей, которые являются фундаментальными.
Мы храним память многонациональную, и мы знаем, какой ценой и какими силами и сколько, к сожалению, полегло бойцов Красной армии. Мы понимаем, едины, мы непобедимы, и ВОВ доказала это. Поэтому необходимо об этом говорить, особенно говорить подрастающему поколению, им нести флаг, флаг памяти, флаг Победы нашего народа, о каждом человеке мы не вправе забывать.
Форум "Единой памяти верны" - лишь пролог большого марафона исторической правды и целой серии диалоговых площадок. Дальнейший маршрут наметят по следам итоговой декларации. Беларусь продолжит выступать в роли координационного центра. Одна из ближайших остановок - форум "покрова культуры" уже этой весной.