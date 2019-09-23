Природная аномалия в Пинске. Река Пина покрылась зеленым ковром

Причина - разросшийся плавающий папоротник на набережной. Как утверждают ученые, это большая редкость для такого места. Продолжит тему Мария Тройнич.

Инна Ильина на реке Пине рыбачит уже 30 лет, но такое здесь видит впервые

Любитель рыбалки Инна Ильина не скрывает досады: за целый день улова практически нет. В ведре лишь несколько мелких рыбешек. На реке Пине женщина рыбачит уже 30 лет. Но такое здесь видит впервые: воду у берегов накрыл зеленый ковер из папоротника.

Научное название водного папоротника - плавающая сальвиния. На поверхность растение выпускает зеленые листья, а корни уходят глубоко в воду. По словам специалистов, причин такого обильного разрастания несколько. Основные - засушливое лето и строительство моста через реку.



Научное название водного папоротника - плавающая сальвиния

Кроме этого из-за автомобильной переправы на участке реки перестали плавать суда, что тоже застаивает воду. Масштабная стройка в Пинске началась весной. Путепровод обветшал, и его пришлось закрыть.

Старый мост через реку Пину практически полностью разобрали. Осталось только несколько бетонных свай. Новый путепровод будет шире. Места станет больше и для водителей, и для пешеходов.

Движение машин пустили рядом со стройкой. Проезжать по временному понтонному мосту можно без остановки, так что заторов на дороге не возникает. Оценить новый мост автомобилисты смогут в конце этого или начале следующего года.

Сальвиния занесена в Красную книгу и живет только в чистой воде