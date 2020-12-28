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Природный газ пришел в агрогородок Дрозды Бешенковичского района

Создано два кооператива. Перспектива газификации более 130 частных домов, а также сельхозобъектов местного предприятия. В этом году в Витебской области средства направлены на газификацию деревень и агрогородковвосьмирайонов.Построено без малого 40 километров подводящих газопроводов.

Протяженность газовых сетей в Бешенковичском районе - более 100 километров. Природный газ подведен в семь сельскихнаселенных пунктов.

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