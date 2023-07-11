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Присяга и знание языка: в Беларуси вступает в силу обновленный закон о гражданстве

В Беларуси сегодня вступает в силу обновленный закон о белорусском гражданстве. Принятие присяги для лиц, приобретающих гражданство, станет обязательным. Будут введены тесты на знание одного из государственных языков (русского или белорусского). Они будут сдаваться в письменном виде. Также вводятся дополнительные основания для отмены решений по вопросам гражданства, если лицо отказывается от принятия присяги.

Как отметил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун, изменения в закон затрагивают целый ряд новаций. Законодательство о гражданстве динамично меняется в зависимости от реалий сегодняшнего дня, а также тех вызовов и угроз, с которыми сталкивается Беларусь, и аспектов, связанных с миграцией населения.

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