Присяга и знание языка: в Беларуси вступает в силу обновленный закон о гражданстве

В Беларуси сегодня вступает в силу обновленный закон о белорусском гражданстве. Принятие присяги для лиц, приобретающих гражданство, станет обязательным. Будут введены тесты на знание одного из государственных языков (русского или белорусского). Они будут сдаваться в письменном виде. Также вводятся дополнительные основания для отмены решений по вопросам гражданства, если лицо отказывается от принятия присяги.