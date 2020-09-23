Инаугурация Президента. Важные слова Александра Лукашенко о белорусской нации и своей главной задаче

Но прежде глава государства в кортеже проехал через весь город. Инаугурация Президента вовсе не тайна, как поторопились преподнести это некоторые СМИ и телеграм-каналы.Странно слышать. Ведь сам маршрут показал, кто в стране чувствует себя свободно и спокойно. Президент проехал по главным магистралям Минска: по проспекту Независимости (это самое символичное), затем проспекту Победителей, названному в честь тех, кто когда-то сохранил нашу землю. И здесь тоже символизм - президент победил. И это победа всей нашей страны, каждого из нас, кто сделал выбор в пользу мира, развития и независимости.

Как и во все важные моменты, рядом с Президентом люди. Те, кто умеет созидать и хранить память, те, кто работает во благо и страны, и будущих поколений. На церемонию приглашены около 700 человек. В зале - высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных органов власти, республиканских СМИ, деятели науки, культуры и спорта. В соответствии с Конституцией страны президент вступает в должность после принесения присяги на верность своему народу и Отечеству, положив правую руку на Конституцию.

Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Вступая в должность Президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности".





Белорусский лидер подписал акт о принесении присяги. После глава ЦИК Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение президента. Во время торжественной церемонии глава государства заявил, что вступает в должность с чувством гордости за свой народ. Да, по мировым меркам мы молодое независимое государство, но белорусы как нация уже не дети. В такие минуты невольно думаешь о том, как мы все повзрослели за эти несколько месяцев, о том, какое время непростое, зато хорошо видно каждого. Да, о многом думалось в этом зале. Мы проживаем знаковый момент истории. Здесь и сейчас слышим главное от нашего лидера.

Президент подчеркнул, что будет сделано все, чтобы сберечь спокойствие в Беларуси

. Авнутренняя политика - социально ориентированной.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Сила белорусской власти, залог доверия к ней заключаются в том, что даже в самые трудные времена государство не отказывалось от своей социальной политики, социально ориентированного государства. Поддержка пенсионеров, многодетных семей, социально уязвимых слоев общества останется визитной карточкой белорусского пути при любых обстоятельствах и в любых условиях. Важно, чтобы и молодежь сохраняла уважение к своим родителям. У наших детей перед глазами достойный пример рациональной мудрости. Мы показали, что создание нового возможно только на базе достигнутого.

В целом мы не отступим от системного движения вперед, не откажемся от ставки на новации и эффективную экономику. Мудрые инвесторы, мыслящие категориями трансграничной коммерции, оценят наши действия по созданию привлекательных условий для бизнеса. Но в основе государственной политики - человек и наша готовность на новом качественном уровне ответить его ожиданиям.

В числе приоритетов новое общество, которое настроено на более активное продвижение общественно-политических инициатив

Как я уже говорил, мы ведем работу над новой Конституцией. Надо создать условия для развития настоящей, подчеркиваю, партийной системы, усовершенствовать избирательное законодательство, отработать вопросы реформирования местного самоуправления, что уже делается. При этом я абсолютно убежден, что единственной формулой выживания Беларуси является сильная власть, верность курсу, поддержка людей".



А. Лукашенко: Мы способны строить страну, которую любим