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Присяга прокурорских работников
Принимая присягу, молодые сотрудники дали клятву соблюдать Конституцию Беларуси, пересекать любые нарушения, защищать права и законные интересы граждан, общественные и государственные интересы. Добавим, что присягу молодые сотрудники принесли в знаковом для каждого белоруса месте - музее Великой Отечественной войны.
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