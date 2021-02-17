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Присяга прокурорских работников

Принимая присягу, молодые сотрудники дали клятву соблюдать Конституцию Беларуси, пересекать любые нарушения, защищать права и законные интересы граждан, общественные и государственные интересы. Добавим, что присягу молодые сотрудники принесли в знаковом для каждого белоруса месте - музее Великой Отечественной войны.

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