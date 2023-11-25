Присягу принимает молодое пополнение Вооруженных Сил Беларуси

Защита Отечества - обязанность и священный долг гражданина Беларуси. Молодое пополнение в Вооруженных Силах страны сегодня принимает присягу. Это самый значимый ритуал в жизни военнослужащих. Клятву Родине приносят более 8 тысяч бойцов.

Одна из наиболее масштабных церемоний состоялась в 72-м объединенном учебном центре. Только здесь в строй встали свыше двух тысяч новобранцев, которые поклялись на верность белорусскому народу и Родине.