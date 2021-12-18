Военнослужащие внутренних войск приняли присягу

Более полутора тысяч военнослужащих внутренних войск сегодня произнесли слова присяги. Торжественные мероприятия прошли во всех соединениях и воинских частях ведомства. Охрана общественного порядка и важных объектов, территориальная оборона, розыск беглецов, разминирование - далеко не все задачи, которые выполняют бойцы внутренних войск. По традиции торжественный ритуал прошел в присутствии родных и близких.



В прошлом годувпервые во внутренних войсках рассказали о социально-демографическом портрете призывника. Такую статистикуогласили и сегодня.



Среди новобранцев - молодые люди 18-26 лет. Каждый четвертый - с высшим образованием.



До призыва на военную службу ребята учились или работали, многие увлекались спортом или имеют спортивный разряд. Подавляющее большинство рассматривает возможность в перспективе работать в силовых структурах по контракту. По словам командующего внутренними войсками, Николая Карпенкова, сегодня ведомство укомплектовано на 105 %.



По традиции завершилось мероприятие показательным выступлением роты почетного караула и бойцов спецназа. Подобные элементы из подготовки новобранцы будут оттачивать в ближайшие месяцы.