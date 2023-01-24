Привлечь удачу и предсказать хороший урожай. В Березинском районе совершили уникальный народный обряд "Тянуть Коляду на дуба"

В рождественских праздниках поставлена финальная точка. Так, в деревне Новины Березинского района совершили обряд "Тянуть Коляду на дуба". Этой традиции местные жители придерживаются не одно десятилетие, что уже поистине стало брендом. Обряд корнями уходит в язычество. Его основная цель - привлечьудачу, хороший урожай и семейное благополучие на год грядущий.