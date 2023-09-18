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"Привет, Беларусь! Спасибо!" - первая осенняя группа детей из Донбасса прибыла в нашу страну
Первая осенняя группа детей из Донбасса прибыла в Беларусь на оздоровление. Это сборная группа из нескольких прифронтовых и наполовину разрушенных городов. Всего 48 человек из Лисичанска и Северодонецка.
Все они приехали в нашу страну благодаря проекту Союзного государства при поддержке фонда паралимпийца Алексея Талая. Сегодня они отправятся в Новополоцк, где три недели их ждет экскурсионная, спортивная и развлекательная программы, в том числе по Полоцку и столице. Вместе с ними еще приехала семья из Донецка. Она отправится на медицинскую реабилитацию в Острошицкий Городок.
"Привет, Беларусь! Спасибо!" - хором кричат дети.
"Хорошо, интересно было смотреть в окно на большие города. Давно не видели", - говорит подросток.
"Мне хочется первым делом выспаться, потом хочется в школу пойти, познакомиться и новых друзей завести", - рассказывает девочка.
"Очень рады, что приехали, здесь так красиво, хотя бы отдохнем немного, - с комом в горле говорит девушка, - можно без комментариев".
"Без воды очень тяжело, носить нужно постоянно", - рассказывают две девочки.
Обрадовались, что у нас есть возможность поменять обстановку детям. Мы знаем Беларусь как родных людей, заботливых, добрых. Когда выступает ваш Президент, мы слышим, мы видим, что он беспокоится о том, чтобы был мир. Это самое главное.
Мы получаем и сообщение о помощи из регионов, и просьбу вывести детей из-за особо опасных регионов. У нас была уже проблема по логистике, когда под обстрелом мы просто не могли вывести детей из регионов, не подвергая их дополнительной какой-то опасности. Поэтому по божьей воле, как складывается, по мере возможности и готовности мы реагируем.
Это первая осенняя группа. Будут еще. Напомним, наша страна принимает детей из Донбасса уже второй год. У нас восстанавливали силы более 3 тысяч ребят из Запорожья, Мариуполя, Донецка и других территорий.
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