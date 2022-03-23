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Приветствие Президента участникам XXIX Минской международной книжной выставки-ярмарки

Приветствие Президента участникам XXIX Минской международной книжной выставки-ярмарки

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям XXIX Минской международной книжной выставки-ярмарки и VIII Международного симпозиума литераторов "Писатель и время".

Глава государства отметил, что в Год исторической памяти форум проходит под общим слоганом "Река времени Батьковщины".

"Книга во все времена находится в центре культуры, является неотъемлемой частью истории человечества, его духовным богатством и наследием. Рассказывая о событиях минувших дней, передавая знания об исконных национальных традициях, она учит нас любить родную землю и почитать память предков. Убежден, что, объединяя читателей, писателей и издателей разных поколений через любовь к книге, мы связываем прошлое и настоящее, предвосхищаем будущее", - говорится в приветствии.

Александр Лукашенко пожелал, чтобы творчество и писательский талант участников форума всегда служили высоким идеям гуманизма, воспитывали истинных патриотов Отечества, вдохновляли людей на добрые дела во имя мира и жизни на земле.

"Искренне желаю вам счастья, здоровья, добра, плодотворной работы и ярких, запоминающихся встреч на белорусской земле", - подчеркнул Президент.

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