Привилегии при поступлении могут стимулировать юношей идти в армию

Привилегии при поступлении, заселении в общежитие и распределении могут стимулировать юношей идти в армию. Об этом "Главному эфиру" сообщил министр обороны. Андрей Равков также заметил, что за последние 10 лет количество призывников уменьшилось в два раза. При этом, по последним исследованиям, 84 % молодых людей, отслужив, считают, что армия позитивно сказалась на их жизни. Они окрепли и возмужали.