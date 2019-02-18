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Привилегии при поступлении могут стимулировать юношей идти в армию

Привилегии при поступлении, заселении в общежитие и распределении могут стимулировать юношей идти в армию. Об этом "Главному эфиру" сообщил министр обороны. Андрей Равков также заметил, что за последние 10 лет количество призывников уменьшилось в два раза. При этом, по последним исследованиям, 84 % молодых людей, отслужив, считают, что армия позитивно сказалась на их жизни. Они окрепли и возмужали.

Напомним, указ об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве 1 февраля подписал Президент Беларуси. Весенний призыв для юношей, достигших 18 лет, которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку, продлится до мая.


Подробрнее винтервью с министром обороны Беларуси Андреем Равковым.

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