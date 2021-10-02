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Прививки против гриппа получат не менее 40 % населения Беларуси
Пока мир утопает в ковидных ограничениях и протестах, Беларусь научилась жить и работать параллельно с вирусом, но при этом у каждого есть возможность добровольно вакцинироваться. В этом году в стране впервые одновременно проходит вакцинация и против COVID, и против гриппа, а сроки продлили на месяц, чтобы все желающие смогли сделать две вакцины в один сезон. Юлия Рубцова продолжит.
Говорить о том, что нынешний эпидсезон пройдет налегке, не приходится. Цифры по госпитализации пациентов с COVID-19 растут с каждым днем. Впереди пик респираторных инфекций и грипп. Такое наслоение вирусов может привести к еще одной мутации. Врачи называют ее микст-инфекцией. Именно поэтому крайне важно не допустить слияния штаммов.
Сделать это можно единственным способом - создать коллективный иммунитет. Не только от коронавируса, но и от гриппа. С учетом особенностей нынешнего эпидсезона, когда в Беларуси параллельно проводят две масштабные вакцинации, иммунизацию против гриппа решено продлить на месяц - до 1 января. Хотя и в первый день кампании прививочные кабинеты не пустуют.
В этом году на выбор белорусов два вида вакцин против гриппа: бесплатная и за свой счет. Хватит на всех. Как минимум прививки получит 40 % населения. Иммунизируют трехвалентным противогриппозным препаратом. Его состав ежегодно обновляют.
Ольга Дудук, врач-инфекционист поликлиники № 26 г. Минска:
У нас проводятся профилактические мероприятия против гриппа вакциной "Гриппол плюс" российского производства на бесплатной основе и также "Ваксигрип Тетра" французского производства на платной основе. Вакцины хорошо изучены и давно используются.
Прививку против гриппа лучше делать после вакцинации от COVID-19
Кстати, прививку от гриппа можно и даже нужно совмещать с антиковидным уколом, уверены медики. Единственное, на что стоит обратить внимание, - это сроки проведения иммунизации.
Важно прививаться и от коронавируса, и от гриппа по общим рекомендациям. По завершении полного курса вакцинации против коронавируса через 14 дней можно прививаться от гриппа. По желанию пациента для сокращения сроков можно совместить одну прививку и другую в один день, пациент для этого подписывает согласие и может получить эти прививки в один день.
Такие случаи станут скорее исключениями. Большинство врачей придерживается мнения, что прививки лучше делать поочередно. Для уязвимых категорий граждан медики готовы разработать и индивидуальный план вакцинации.
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