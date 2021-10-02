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В Беларуси дан старт прививочной кампании против гриппа
В Беларуси дан старт прививочной кампании против гриппа. Ее решено продлить на месяц - до 1 января 2022 года. Сроки увеличили с учетом особенностей нынешнего эпидсезона, когда в стране параллельно развернулись две масштабные вакцинации.
На выбор белорусов два вида вакцин против гриппа:
Хватит на всех. Прививки получат как минимум 40 % населения. Иммунизируют трехвалентным противогриппозным препаратом. Его состав ежегодно обновляют.
Прививку от гриппа можно и нужно совмещать с антиковидным уколом - уверены медики. Единственное, на что стоит обратить внимание, это сроки проведения иммунизации. Все же прививку против гриппа желательно сделать после полного курса вакцинации от COVID-19.
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