В Беларуси дан старт прививочной кампании против гриппа. Ее решено продлить на месяц - до 1 января 2022 года. Сроки увеличили с учетом особенностей нынешнего эпидсезона, когда в стране параллельно развернулись две масштабные вакцинации.

Хватит на всех. Прививки получат как минимум 40 % населения. Иммунизируют трехвалентным противогриппозным препаратом. Его состав ежегодно обновляют.



Прививку от гриппа можно и нужно совмещать с антиковидным уколом - уверены медики. Единственное, на что стоит обратить внимание, это сроки проведения иммунизации. Все же прививку против гриппа желательно сделать после полного курса вакцинации от COVID-19.