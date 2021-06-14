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Прививочные пункты в Минске организуют на базе одиннадцати больниц

С сегодняшнего дня вакцинацию от COVID-19 можно будет пройти и в больницах, сообщили в Минздраве Беларуси. Прививочные пункты организуют вбелорусской столице на базе одиннадцати учреждений здравоохранения, а также в БСМП и в минском Центре хирургии, трансплантологии и гематологии. Все места оснащены необходимым оборудованием, в том числе и для соблюдения требований "холодовой цепи". Подробную информацию о работе разместят на сайтах учреждений. Прививку смогут сделать все желающие. Для этого необходимо при себе иметь документы, удостоверяющие личность. Первую дозу антиковидного укола получили около 700 тысяч человек.

Полный курс вакцинации прошли почти 400 тысяч.



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