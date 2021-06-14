Прививочные пункты в Минске организуют на базе одиннадцати больниц

С сегодняшнего дня вакцинацию от COVID-19 можно будет пройти и в больницах, сообщили в Минздраве Беларуси. Прививочные пункты организуют вбелорусской столице на базе одиннадцати учреждений здравоохранения, а также в БСМП и в минском Центре хирургии, трансплантологии и гематологии. Все места оснащены необходимым оборудованием, в том числе и для соблюдения требований "холодовой цепи". Подробную информацию о работе разместят на сайтах учреждений. Прививку смогут сделать все желающие. Для этого необходимо при себе иметь документы, удостоверяющие личность. Первую дозу антиковидного укола получили около 700 тысяч человек.