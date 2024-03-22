Приводишь новых членов, получаешь следующий транш - заключенная Полина Шарендо-Панасюк рассказала правду

Полина Шарендо-Панасюк отказалась от белорусского гражданства, писали, что не идет на контакт со следствием, но на это интервью позвала журналиста АТН сама. И язык для общения выбрала русский. Кто она, современная Жанна д'Арк и мать Тереза, и за сколько решила продать Беларусь?

Активистка радикально-экстремистского и националистического толка широко известна в оппозиционных кругах своей убежденностью и бескомпромиссностью. Она участвовала в незаконном формировании "Европейская Беларусь" и баллотировалась в депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси в 2019 году, осуждена за многочисленные оскорбления Президента Беларуси и угрозы представителям власти.

Почему Полина оказалась в "Европейской Беларуси", она объяснила это знакомством с людьми, которые представляли это незаконное формирование, но об этом, с ее слов, она узнала намного позже. С координатором "Европейской Беларуси" (незаконного формирования) Евгением Афнагелем (сейчас заключенный) женщина была знакома 2000-х, когда они еще были фактически студентами. "Позже познакомилась с Андреем Санниковым (координатор незаконного формирования "Европейская Беларусь", экс-кандидат в президенты Беларуси 2010 г.), - вспоминает она. - Были гранты, определенные суммы денег поступали. Хеппенинги, мероприятия, флешмобы. Я не знаю, какие там суммы выделялись, но я так понимаю, что большая часть этих денег была не в Беларуси, - предполагает она. - До Беларуси доходила какие-то крохи".

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Что касается избирательной кампании 2020 года, то предлагались более крупные суммы, сказала Полина. "По 5 тыс. евро выделялось. Посидеть на улице подписи пособирать или распространить определенную партию материалов избирателям.Следующий этап - это уже набор команды, набор людей, которые будут работать на тебя, чтобы эти люди также приводили новых людей. Это действует как сетевой маркетинг. Т. е. ты приводишь новых членов, получаешь следующий, скажем так, транш".

Полина призналась, что привела от 10 до 30 человек.