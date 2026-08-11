Привыкаешь и платишь: как ИИ становится инструментом монетизации и контроля

Марк Цукерберг опубликовал масштабный манифест об искусственном интеллекте на 6,5 тыс. слов, представив ИИ как помощника в повседневной жизни. Однако эксперты видят в этом не только прогресс, но и риски манипуляции, коммерческую зависимость и колоссальное энергопотребление. Пока технологические гиганты вкладывают миллиарды в развитие ИИ, в США нарастает сопротивление: штаты вводят мораторий на строительство дата-центров из-за нехватки электроэнергии. Кто победит в этом противостоянии - технология или человек? Подробности в студии "Первого информационного".

В своем эссе основатель Meta описал ИИ как персонального ассистента, который помогает в работе, следит за здоровьем и даже выбирает фильмы на вечер. Однако аналитики предупреждают: за фасадом полезного помощника скрывается мощный инструмент манипуляции. Сегодня искусственный интеллект дает ошибочную информацию или откровенно манипулирует, а ты даже этого не понимаешь, потому что думаешь, что это ты его обучаешь. Заложено все в другом месте. Сегодня он советует фильм, а завтра - за кого голосовать. Это четкий алгоритм управления человеком.

Цукерберг умалчивает о главном: ИИ - это не просто помощник, а инструмент монетизации. Компании предлагают бесплатный доступ, приучают пользователя, а затем "подсаживают" на платные подписки. "Сначала дают промо, позволяют "пощупать", а потом вы начинаете доплачивать за то, к чему уже привыкли. Это обычная практика монетизации. До сих пор основной доход компании получают от рекламы и поисковиков, а ИИ пока остается в стадии развития. Многие компании признают, что выйдут на точку безубыточности только к 2029 году", - пояснила аналитик Юлия Абухович.

Штат Техас объявил мораторий на строительство дата-центров. Ранее то же самое сделал Нью-Йорк. Еще 15 штатов готовятся последовать их примеру. Причина - колоссальное энергопотребление. "Дата-центры потребляют сотни мегаватт, а в будущем - гигаватты. Кроме того, для охлаждения нужна пресная вода. В Техасе за несколько лет цены на электроэнергию выросли в разы, и люди начинают бунтовать", - констатировала эксперт.

Показательный пример - возобновление работы атомной станции, которую называли "второй Фукусимой". Microsoft вложила деньги и заявила: "Нам это надо". "Граждане будут против, но бизнесы с миллиардными вложениями не отступят. Победят деньги. Потому что те, кому нужны дата-центры, - претенденты на владение информацией и искусственным интеллектом. А мы, потребители, уже привыкли к комфорту и не сможем отказаться", - резюмировала Юлия Абухович.