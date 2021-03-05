Приятный сюрприз для автоледи

Приятный сюрприз сегодняожидал автоледи. В разных районах Минска инспекторы ГАИ высматривали девушек зарулем. И это был как раз тот случай, когда остановка вызывала не волнение, апозитивные эмоции. Инспекторы поздравляли и вручали небольшие, но приятныеподарки - цветы и диск с правилами дорожного движения. Подобная акция к 8 Мартапроходит по всей стране и уже стала доброй традицией.