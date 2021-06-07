Приемная кампания в лицеи и колледжи стартует в Беларуси 15 июня

В этом году на уровне среднего специального образования открыта новая для страны специальность -"информационные кабельные сети". Это в Академии связи, но она также реализует и образовательные программы ссузов. Еще один важный момент, который хотел бы отметить, - спросом пользуются творческие специальности, высокотехнологичные ("мехатроника"). Самое главное - гибкость профессионального технического образования. Цифры корректируются согласно запросам регионов. По целевому направлению в ссузы планируют набрать 2 600 человек. В профтехучреждения -1 800.

Сергей Касперович, начальник главного управления Министерства образования Беларуси