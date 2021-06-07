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Приемная кампания в лицеи и колледжи стартует в Беларуси 15 июня
Профессионально-технические учреждения образования готовы принять в этом году до 30 тысяч юношей и девушек. Об этом Агентству теленовостей рассказали в профильном ведомстве. Подать документы в колледжи и лицеи можно с 15 июня. Зачисление будет осуществляться на основе среднего балла аттестата. На отдельные специальности потребуется сдать внутренний экзамен.
Вступительная кампания - 2021
Традиционно большой популярностью пользуются автосервис, электромонтажные работы, радиотехника. Что касается средних специальных учреждений образования, туда планируют зачислить почти 40 тысяч человек.
В этом году на уровне среднего специального образования открыта новая для страны специальность -"информационные кабельные сети". Это в Академии связи, но она также реализует и образовательные программы ссузов. Еще один важный момент, который хотел бы отметить, - спросом пользуются творческие специальности, высокотехнологичные ("мехатроника"). Самое главное - гибкость профессионального технического образования. Цифры корректируются согласно запросам регионов. По целевому направлению в ссузы планируют набрать 2 600 человек. В профтехучреждения -1 800.
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