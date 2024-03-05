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Приюты для домашних и диких животных могут появиться в Минске
Власти белорусской столицы рассматривают вопрос создания в городе приютов для домашних и диких животных. Подробностями поделился заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун, пишет агентство "Минск-Новости".
"В столице функционирует "Фауна города". Туда ежедневно поступают питомцы, которые затем находятся на предприятии до момента их передачи владельцам или зоозащитным организациям. Однако у "Фауны города" другие функции, это пункт временного содержания безнадзорных животных. Поэтому сейчас ведется плотная работа с зоозащитниками, взаимопонимание у нас есть, - рассказал Корзун. -Аналогичная ситуация возникает и с дикими животными, которые нуждаются в помощи на территории города. Для них пока нет специального места передержки. Этот вопрос поднимали столичные экологи. В ближайшее время планируем встречу со всеми заинтересованными, чтобы проговорить эти вопросы и найти решения, которые позволят не оставить братьев наших меньших в беде".
Фото: pixabay.com
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