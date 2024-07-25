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Приживаются лучше, растут быстрее - какие преимущества у саженцев с закрытой корневой системой
Каждый год в Беларуси производят около 33 млн саженцев деревьев. Это и хвоя, и лиственные породы. Но, как говорят сами специалисты, самый большой плюс - это возможность теперь культивировать посадочный материал с закрытой корневой системой. Он и приживается лучше, и растет быстрее. Об этом рассказали в проекте "На контроле Президента".
Если говорить о технологии выращивания посадочного материала с закрытой корневой системы, то мы на сегодняшний день работаем в две ротации, работаем только с елью европейской. Сам посадочный материал мы выращиваем в течение двух лет.
К слову, спрос на белорусские саженцы сегодня превышает предложение. Те же россияне с удовольствием скупают все излишки, которые образовываются в наших питомниках. Поэтому здесь еще история и про выгодный бизнес. Но, как говорят сами специалисты, в первую очередь они закрывают потребности внутри страны.
Саженцами с закрытой корневой системой может похвастаться и питомник под Могилевом. Такая технология позволяет получать посадочный материал круглый год, кроме зимы. Там задействованы одновременно пять теплиц и пять полей для доращивания. Благодаря специальной подкормке с использованием комплекса минеральных удобрений и очищенной артезианской воде саженцы быстро растут и уже через год они готовы к пересадке в лес.
Строительство таких питомников оказалось недешевым делом, но польза колоссальная. Регионы стали обеспечивать себя посадочным материалом в полном объеме.
"Мы выращиваем ежегодно около 5 млн единиц посадочного материала с улучшенными наследственными свойствами. В основном это сосна, ель и ольха. Сохранность саженцев после посадки - более 90 %, как показала практика за эти четыре года выращивания. Не оголены корни, у растения нет стресса при пересадке. Посадочный материал сразу продолжает расти, но уже в лесных условиях", - подчеркнул главный лесничий Могилевского государственного производственного лесохозяйственного объединения Николай Ляпко.
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