Приживаются лучше, растут быстрее - какие преимущества у саженцев с закрытой корневой системой

Каждый год в Беларуси производят около 33 млн саженцев деревьев. Это и хвоя, и лиственные породы. Но, как говорят сами специалисты, самый большой плюс - это возможность теперь культивировать посадочный материал с закрытой корневой системой. Он и приживается лучше, и растет быстрее. Об этом рассказали в проекте "На контроле Президента".

Если говорить о технологии выращивания посадочного материала с закрытой корневой системы, то мы на сегодняшний день работаем в две ротации, работаем только с елью европейской. Сам посадочный материал мы выращиваем в течение двух лет. Александр Сыропятко, директор Глубокского опытного лесхоза

К слову, спрос на белорусские саженцы сегодня превышает предложение. Те же россияне с удовольствием скупают все излишки, которые образовываются в наших питомниках. Поэтому здесь еще история и про выгодный бизнес. Но, как говорят сами специалисты, в первую очередь они закрывают потребности внутри страны.

Саженцами с закрытой корневой системой может похвастаться и питомник под Могилевом. Такая технология позволяет получать посадочный материал круглый год, кроме зимы. Там задействованы одновременно пять теплиц и пять полей для доращивания. Благодаря специальной подкормке с использованием комплекса минеральных удобрений и очищенной артезианской воде саженцы быстро растут и уже через год они готовы к пересадке в лес.

Строительство таких питомников оказалось недешевым делом, но польза колоссальная. Регионы стали обеспечивать себя посадочным материалом в полном объеме.