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Признаки гастрита и способы лечения назвала врач
С болью в животе знаком каждый человек. Боль в животе бывает разного характера: внезапная, приступообразная во время или после еды. Если боль в животе беспокоит вас регулярно, а также она сопровождается тяжестью, тошнотой, рвотой или отрыжкой, то есть вероятность, что у вас гастрит.Врач Ольга Лисенковарассказала, как лечить это заболевание. Советы специалиста публикует sb.by.
По словам Ольги Лисенковой, гастрит - проблема практически каждого второго жителя Земли. Она отметила, что по данным Всемирной организации здравоохранения, 60% населения страдает гастритом.
Очень часто люди с таким диагнозом не обращаются к врачу. Одни не доверяют специалистам или вовсе боятся их, другие дискомфорт в пищеварительной системерасценивают как что-то нормальное. Обычно, когда человек испытывает изжогу, отрыжку, вздутие живота, он начинает думать, что у него просто повышенная кислотность желудочного сока. Больной начинает пить препараты, которые устраняют данную, по его мнению, проблему. Но так делать нельзя.
Что же делать при гастрите? В идеале нужно пройти гастроскопию для того, чтобы узнать тип заболевания, а также сдать анализы крови на антитела к париетальным клеткам желудка. Пока вы не будете знать причину гастрита, нужно не снижать кислотность, а восстанавливать слизистую желудка. С этим может помочь экстракт алоэ и солодки, витамин U, который содержится в капусте в большом количестве.
Специалист отметила, что лечить свой желудок - важно. Потому что полноценное переваривание пищи и усвоение нужных витаминов, минераловвозможны только при нормальной кислотности. Более того, иммунная система также зависит от нормальной кислотности желудка.
Фото:pixabay.com
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