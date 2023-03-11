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Признаки того, что отношениям пришел конец, назвал психотерапевт

Признаки того, что отношениям пришел конец, назвал психотерапевт

Часто бывает так, что отношения между супругами остыли, но люди продолжают оставаться вместе, игнорируя проблему. Кто-то занимается самообманом из-за якобы большой любви, а кому-то просто комфортно быть рядом.

Психотерапевт Евгений Мосеевперечислилпризнаки, говорящие о том, что двум людям пора расстаться. Их и публикует sb.by.

Много обид.Они не проходят, накапливаются, конфликты остаются нерешенными. Если у вас много обид по отношению к партнеру или вы чувствуете то же с его стороны, это означает, что в вашей паре пропало общение и потеряна связь.

Неуважение.Это чаще всего проявляется в пренебрежении вашим мнением, интересами и даже хорошим отношением. Партнеры постоянно спорят, не могут договориться. Они больше не являются одной командой.

Вранье.Когда один человек в паре начинает врать, отношения уже не спасти. Лживые фразы о любви также являются враньем: здесь вы просто оттягиваете момент разлуки. Есть и самообман, когда люди внушают себе, что их брак или отношения прекрасны.

Недоверие.Кризис доверия бывает в любых отношениях, но в крепких он проходит благодаря общим стараниям. А если при потере доверия люди не пытаются его восстановить, это огромный шаг к расставанию.

Отдаление. Ярким признаком является то, что вам не хочется возвращаться домой. У вас больше нет желания проводить время рядом со своей второй половинкой. Вы уже опустили руки и даже не пытаетесь решить конфликты.

Требование доказать любовь.Во-первых, это неуверенность в себе. Если человек требует таких доказательств, у него 100 % есть сомнения. Во-вторых, это манипуляция, которой также не место в отношениях.

Если вы обнаружили, что какой-то признак или признаки вам близки, это вовсе не значит, что вам и вашему партнеру нужно расстаться. Отношения - это работа. Всегда помните об этом!

Фото:pixabay.com

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