Признаки того, что отношениям пришел конец, назвал психотерапевт

Часто бывает так, что отношения между супругами остыли, но люди продолжают оставаться вместе, игнорируя проблему. Кто-то занимается самообманом из-за якобы большой любви, а кому-то просто комфортно быть рядом.



Психотерапевт Евгений Мосеевперечислилпризнаки, говорящие о том, что двум людям пора расстаться. Их и публикует sb.by.



Много обид.Они не проходят, накапливаются, конфликты остаются нерешенными. Если у вас много обид по отношению к партнеру или вы чувствуете то же с его стороны, это означает, что в вашей паре пропало общение и потеряна связь.



Неуважение.Это чаще всего проявляется в пренебрежении вашим мнением, интересами и даже хорошим отношением. Партнеры постоянно спорят, не могут договориться. Они больше не являются одной командой.



Вранье.Когда один человек в паре начинает врать, отношения уже не спасти. Лживые фразы о любви также являются враньем: здесь вы просто оттягиваете момент разлуки. Есть и самообман, когда люди внушают себе, что их брак или отношения прекрасны.



Недоверие.Кризис доверия бывает в любых отношениях, но в крепких он проходит благодаря общим стараниям. А если при потере доверия люди не пытаются его восстановить, это огромный шаг к расставанию.



Отдаление. Ярким признаком является то, что вам не хочется возвращаться домой. У вас больше нет желания проводить время рядом со своей второй половинкой. Вы уже опустили руки и даже не пытаетесь решить конфликты.



Требование доказать любовь.Во-первых, это неуверенность в себе. Если человек требует таких доказательств, у него 100 % есть сомнения. Во-вторых, это манипуляция, которой также не место в отношениях.



Если вы обнаружили, что какой-то признак или признаки вам близки, это вовсе не значит, что вам и вашему партнеру нужно расстаться. Отношения - это работа. Всегда помните об этом!



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