Признаки того, что ваш телефон взломали

В век современных технологий интернет-мошенничества и всяческие онлайн-кражи ни для кого уже не сюрприз. Еще один очень интересный момент - взлом мобильного телефона. Через этот гаджет о человеке можно узнать очень много личных данных: с кем общается, где бывает, какие покупки и платежи совершает.



Частенько в разговоре мы в шутку говорим, что нас взломали и прослушивают. Но, как говорится, в каждой шутке... Что же делать, если вы вдруг заподозрили, что ваш телефон уже не только ваш? Неочевидные признаки взлома смартфона, приводит портал sb.by.



На что обратить внимание при подозрениях о взломе телефона

Специалисты отмечают, что отследить взлом обычно непросто, потому что шпионские программы отличаются скрытностью. Однако есть некоторые признаки, на которые стоит обратить внимание, если они появились внезапно и стали давать о себе знать слишком часто.

Обратите внимание на заряд смартфона. Если он внезапно стал держаться очень плохо - время забить тревогу. Это же касается сильного нагрева девайса, его резкой перезагрузки (когда она происходит сама по себе).

Во время звонков следите, не возникает ли "эхо" - это еще один признак взлома. Также обратите внимание, не появились ли в исходящих непонятные вызовы или смс на незнакомые номера.