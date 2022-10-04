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Признаки того, что ваш телефон взломали
В век современных технологий интернет-мошенничества и всяческие онлайн-кражи ни для кого уже не сюрприз. Еще один очень интересный момент - взлом мобильного телефона. Через этот гаджет о человеке можно узнать очень много личных данных: с кем общается, где бывает, какие покупки и платежи совершает.
Частенько в разговоре мы в шутку говорим, что нас взломали и прослушивают. Но, как говорится, в каждой шутке... Что же делать, если вы вдруг заподозрили, что ваш телефон уже не только ваш? Неочевидные признаки взлома смартфона, приводит портал sb.by.
На что обратить внимание при подозрениях о взломе телефона
Специалисты отмечают, что отследить взлом обычно непросто, потому что шпионские программы отличаются скрытностью. Однако есть некоторые признаки, на которые стоит обратить внимание, если они появились внезапно и стали давать о себе знать слишком часто.
Обратите внимание на заряд смартфона. Если он внезапно стал держаться очень плохо - время забить тревогу. Это же касается сильного нагрева девайса, его резкой перезагрузки (когда она происходит сама по себе).
Во время звонков следите, не возникает ли "эхо" - это еще один признак взлома. Также обратите внимание, не появились ли в исходящих непонятные вызовы или смс на незнакомые номера.
Один из самых характерных признаков, что смартфон взломан, - хаотичное открытие или перезапуск разных приложений.
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