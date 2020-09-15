ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Признаки жизни обнаружены на Венере

Прорывное открытие совершили британские ученые. Они обнаружили газ фосфин в атмосфере. Как известно, он может быть получен только в результате жизнедеятельности бактерий, живущих в бескислородной среде. Впрочем, окончательно подтвердить эту догадку можно будет, только отправив к Венере специальную космическую миссию.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все