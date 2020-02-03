Признаков коронавируса у белорусов, эвакуированных из Уханя, не выявлено

Признаков коронавируса у белорусов, эвакуированных в Казахстан из Уханя, не выявлено. Об это сообщил Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник. 5 наших граждан остаются в больнице Казахстана. Ближайшие две недели они проведут в инфекционном корпусе многопрофильного госпиталя недалеко от Нур-Султана. По завершении карантина будет принято решение об их отправке на родину. По данным белорусского посольства, в городе Ухань находились 12 наших соотечественников. С 8 установлены контакты. Казахстан и Россия подтвердили готовность в процессе эвакуации своих граждан обеспечить места и для наших.



