Признание Беларуси: Марго Зингман и Максим Фадеев представили посвящение стране на "Минск-Арене"

Представитель Беларуси на международном конкурсе "Наше поколение" покорила десятитысячную "Минск-Арену". 26 сентября Марго Зингман - специальный гость сольного концерта Максима Фадеева. И в кульминации вместе с именитым композитором наша суперфиналистка "Фактор. BY. Дети" презентовала посвящение Беларуси.

Лайв-премьера расскажет о пережитой боли, непокоренной Хатыни и глазах-озерах. Подарок белорусам написал лично Фадеев, вплетая в аранжировку и национальные мотивы. У заслуженного деятеля искусств России - солд-аут. К слову, на сцене "Минск-Арены" Марго отметила и свой день рождения. Желание выступить на главной арене Беларуси артистка загадала еще на концерте группы "Комната культуры".

Марго Зингман, представитель Беларуси на международном телевизионном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение":

"Это абсолютно сбылось, потому что столько зрителей, и выступить с таким гением Максом Фадеевым. И я счастлива исполнять такую песню про Беларусь. Этот текст можно просто пересчитывать и любоваться, потому что и про озера, и поля, и про нашу красоту страны. И я очень надеюсь, что зрителям понравится, и они вникнут в суть песни про мощь нашей Беларуси. Вообще Беларусь - это воздух, воздух всего мира, и, конечно, хотелось вникнуть в суть песни, я когда впервые ее услышала, у меня покатились слезы, это правда. Потому что такая песня исполнится таким гением".

Певица рассказала о прошлых встречах с Максом Фадеевым на студии и отметила, что всегда пользовалась его полезными вокальными советами. По ее словам, процесс записи раньше был сложным и занимал до пяти часов в день, так как ей хотелось полностью вникнуть в суть песни и исполнить ее как можно лучше.

Напомним, заслуженный деятель искусств России Максим Фадеев выступил и автором песни, с которой Марго представит Беларусь на конкурсе "Наше поколение" уже в ноябре в Узбекистане. На следующей неделе у артистки состоятся съемки клипа на композицию.