Савиных: Признав Беларусь участником вооруженного конфликта в Украине, тем самым ПА ОБСЕ признала участником и НАТО

Председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Андрей Савиных стал гостем проекта Белорусского радио “Актуальный микрофон”.

29 сессия ПА ОБСЕ прошла без участия белорусской и российской делегаций. По сути дела, это произошло вопреки всем базовым обязательствам и принципам и Парламентской ассамблеи, и ОБСЕ в целом. Даже оценки международных наблюдателей, которые мы сегодня слышим по итогам сессии, свидетельствуют о том, что отсутствовал многосторонний подход при рассмотрении основных болезненных вопросов современности. Это значит, что не было различных мнений, все говорили в унисон. Отсюда мы можем сделать вывод о том, что в ходе сессии звучали в основном однобокие суждения, и в итоге принятые решения носят не только тенденциозный характер, но и часто искажают реальную ситуацию.





Принцип блокового доминирования

Для чего это делалось? Мне кажется, что организаторы сессии хотели не просто обеспечить блоковое доминирование, т.е. большинство голосов для принятия нужных им решений, они также были заинтересованы и в создании определенного "хора единомышленников", который должен был принять все эти решения на определенном эмоциональном накале. По большому счету, они опасались, что выступления белорусской делегации, которые, естественно, были бы сделаны в логическом аргументированном ключе, они бы диссонировали с этой немножко даже истерической атмосферой, которая царила на сессии ПА ОБСЕ. Такое эмоциональное давление, кстати, целенаправленно создавалось.

В результате мы можем сегодня констатировать, что Парламентская ассамблея ОБСЕ перестала быть площадкой для открытого равноправного и инклюзивного диалога.

Решения там были приняты самые разные, но, честно говоря, я не вижу особого смысла комментировать их. Почему? Потому что те решения, которые приняты в наше отсутствие, для нас не имеют значения. И мы никогда не будем обращать на них внимание или их исполнять. или их исполнять.

Миграционный кризис -опять стрелки пытаются перевести на Беларусь

Таких примеров несуразности, скажем так, или искажения реальноститам на самом деле очень много. Например, опять вспомнили, что Беларусь якобы организовала миграционный кризис для каких-то своих целей. Это зафиксировано в Бирмингемской декларации, но не говорится о том, какие это были цели, каким образом Беларусь могла организовать миграционный кризис. Всем известно, что этот миграционный кризис длится уже более 10 лет. Начался он с разрушения таких стран, как Ливия, Ирак, Афганистан. И всем известно, кто виноват в создании этого кризиса -государства, которые устроили там войну и разрушили национальные экономики этих стран. По сути дела, мы сегодня имеем миллионы беженцев, которые ищут лучшей доли в Западной Европе. Беларусь стала объектом внимания этих организованных групп, которые организуют нелегальный поток миграции. Причем организаторы тоже известны -это представители стран Ближнего Востока, поляки, немцы. Собственно говоря, это показывают следственные органы и следствие, которое было проведено, в том числе и в Беларуси. Тем не менее они пытаются перевести стрелки и сделать Беларусь виновной в этом миграционном кризисе. Что выглядит смехотворно.





Несуразная правовая коллизия

Но есть и более специфические ситуации, которые мы должны учитывать. И здесь я должен обратить ваше внимание на то, что Парламентская ассамблея ОБСЕ – это форум представителей законодательной ветви власти. То есть, по логике вещей, в нем должны принимать участие люди, которые хорошо понимают, что такое законодательство, что такое теория права, каким образом право развивается и какие базовые принципы существуют, которые регулируют правотворческую деятельность.

Я хотел бы обратить внимание на один из таких важных принципов, как общеобязательность права. Т. е. если какая-то норма используется в отношении одной страны, она должнаточно так же использоваться в отношении всех остальных.

И вот здесь произошла очень любопытная правовая коллизия. Она появилась в официальном документе Парламентской ассамблеи ОБСЕ. В нем Республика Беларусь объявляется участником вооруженного конфликта в Украине. Хотя это решение полностью противоречит соответствующему решению экспертной миссии ОБСЕ, которая признала, что Республика Беларусь не является участником конфликта. И на этой основе сделала вывод о том, что и ряд стран Запада, которые поставляют в Украину оружие и разведывательную информацию, тоже нельзя считать участниками прямого конфликта.

(Это отчет миссии ОБСЕ, который был принят 13 апреля 2022 года, в котором черным по белому прослеживается эта норма общеобязательности для всех стран и для всех сторон).

Получается, что, признав Беларусь участником вооруженного конфликта в Украине, Парламентская ассамблея ОБСЕ фактически отказалась от этой нормы и признала страны НАТО, которые поставляют оружие, прямыми участниками конфликта.

Эта коллизияпо меньшей меребудет нести серьезный результат в будущем. Конечно, резолюция Парламентской ассамблеи -это не нормативные документы. Это не закон. Она не носит такого статуса. Нотем не менееэто политический документ, который имеет последствия. Каким образом это произошло, и как можно объяснить такой не точтобы правовой нигилизм, но, откровенно говоря, просто глупость, я не знаю. В любом случае мы будем внимательно следить за развитием этой ситуации. Возможно, они попытаются отвлечь внимание, возможно, попытаются заболтать, но, вне всякого сомнения, это сенсация.

Граждане Запада не узнают правды

С точки зрения влияния на западную аудиторию, безусловно, не будет никакого эффекта. Потому что эта информация просто не поступит гражданам этих стран. Там информационный поток, во-первых, очень плотный, во-вторых, очень хорошо контролируется. И до граждан доходит только та информация, которая заранее согласована финансово-корпоративными элитами. И случайных утечек там практически не бывает.





Международные организации в кризисе

Мы должны учитывать, на каком этапе исторического развития находится все международное сообщество, по сути дела, все человечество. Мы очень часто апеллируем к международным организациям, потому что в предыдущие десятилетия это были инструменты разрешения каких-то споров, конфликтов. Они действительно работали, улучшали нашу жизнь и приносили результат. Но сейчас, когда начинается кризис, эти организации тоже попадают в очень сложную ситуацию, потому что они не существуют сами по себе. Эти организации – это прежде всего государства-члены.