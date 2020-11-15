Призвание помогать людям. Студенты-медики о борьбе с COVID-19

И кому как не медикам знать, чего могут стоить неправильные шаги и ошибки. Эти ребята не смогли остаться в стороне и уже пришли на помощь старшим коллегам.

Сотни добровольцев из медицинских вузов в это непростое время не только учатся, но и работают на благо страны. И зачастую на равных плечом к плечу с опытными врачами стоят на страже нашего с вами здоровья. Всю неделю мы рассказывали о молодых фельдшерах скорой помощи, медсестрах, санитарах. Надо, они и в красную зону заходят, контактируют с инфицированными. Студенты профильных вузов и колледжей были надежной поддержкой для наших врачей и в первую волну, не прошли мимо и сейчас. Работают в стационарах и поликлиниках, отвечают на звонки в кол-центрах. Когда действительно призвание помогать людям.

