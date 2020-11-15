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Призвание помогать людям. Студенты-медики о борьбе с COVID-19
И кому как не медикам знать, чего могут стоить неправильные шаги и ошибки. Эти ребята не смогли остаться в стороне и уже пришли на помощь старшим коллегам.
Сотни добровольцев из медицинских вузов в это непростое время не только учатся, но и работают на благо страны. И зачастую на равных плечом к плечу с опытными врачами стоят на страже нашего с вами здоровья. Всю неделю мы рассказывали о молодых фельдшерах скорой помощи, медсестрах, санитарах. Надо, они и в красную зону заходят, контактируют с инфицированными. Студенты профильных вузов и колледжей были надежной поддержкой для наших врачей и в первую волну, не прошли мимо и сейчас. Работают в стационарах и поликлиниках, отвечают на звонки в кол-центрах. Когда действительно призвание помогать людям.
Каждого из тех, кто так самоотверженно выполняет свою работу, отметят. На неделе первые награды уже нашли своих героев. Студентов-медиков, пришедших на помощь, благодарили в медуниверситете. Также в стране продолжают выплачивать надбавки за особо опасные условия труда. Более 51 тысячи работников системы здравоохранения уже почувствовали прибавку к зарплате. Немало среди них и студентов-медиков.
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