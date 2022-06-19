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Призвание сельского врача Ольги Мойса - лечить, в свои 80 лет она все еще в строю

Призвание сельского врача Ольги Мойса - лечить, в свои 80 лет она все еще в строю

Когда призвание - лечить! И неважно, в лучшем РНПЦ или в маленьком сельском ФАПе. Ольга Мойса помнит, как приехав по распределению в белорусскую глубинку, к пациенту приходилось добираться на повозке.


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Вы знаете, что тогда, что сейчас это совсем большая разница. И не то что большая, а вообще несравнимо. Я приехала в 1959 году, света не было, лампа, отопление печное. Это не то, что теперь. На ФАПе холодильника не было, в погребе хранили бактпрепараты. Работа действительно была очень тяжелой.
Ольга Мойса, врач сельского ФАПа

Это сейчас на каждую болезнь свой доктор, а тогда и сейчас во многом сельский доктор - универсал. И кардиолог, и невропатолог, надо, возьмет анализы, определит положение плода или даже роды примет.

Сейчас ее участок под 400 человек. На всех трое в белых халатах: она, санитарка и зубной фельдшер. 1 августа будет 63 года, как Ольга Мойса лечит сельчан. Ей 80 лет, все еще в строю. Юбилей встречала на работе.


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Цветы, которые так украшают женщин, и теплые слова, которые вдохновляют продолжать. Она расплачется, не сдержит эмоций. Выбор, к которому так подталкивал в детстве ее отец (она хотела стать учителем), оказался правильным. Быть нужным и реально помогать. Ее просят не уходить. А она только сама себе готовит смену. Это ж всех своих надо в чьи-то руки.

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