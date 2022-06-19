Призвание сельского врача Ольги Мойса - лечить, в свои 80 лет она все еще в строю

Вы знаете, что тогда, что сейчас это совсем большая разница. И не то что большая, а вообще несравнимо. Я приехала в 1959 году, света не было, лампа, отопление печное. Это не то, что теперь. На ФАПе холодильника не было, в погребе хранили бактпрепараты. Работа действительно была очень тяжелой.

Ольга Мойса, врач сельского ФАПа