Призы 71-го тура игры "Удача в придачу!" нашли своих обладателей

"Евроопт" продолжает игру "Удача в придачу!" и разыгрывает 3 автомобиля и квартиру в Минске. На этой неделе своих обладателей нашли призы 71-го тура. Они достались покупателям, совершившим покупки в магазинах торговой сети на прошлой неделе. И уже сегодня победители получили заветные ключи. Наталья Кузьмицкая познакомилась со счастливчиками.

Вот уже два года "Евроопт" исполняет мечты белорусов. Самый главный приз - квартира в Минске - на этот раз достался Валентине Катович из деревни Яглевичи Брестской области. Приятную новость эта покупательница узнала накануне своего юбилея. Сегодня, измеряя шагами свою новую квартиру, она всерьез задумывается о переезде в столицу - поближе к сыну и внукам.

Сегодня свой призовой пьедестал покинули и три новых внедорожника "Ниссан-Джук". Домой, в родной Гомель, на темно-красном автомобиле отправится программист Артем Самусев. Удачным товаром для этого покупателя стала банка обыкновенной фасоли в заказе, сделанном через онлайн-сервис "ГиперМолл". Кстати, это уже 22-й автомобиль, который выиграли покупатели "Е-доставки" и "ГиперМолла".

Желтый "Ниссан-Джук" будет радовать семью Щукиных из Жлобина. Супруги воспитывают маленького сына Максима. Молодая мама Анастасия, несмотря на декретный отпуск, заочно получает высшее образование. Именно во время учебы и застала ее радостная новость о выигрыше.

А Надежда Коваль о своей удаче узнала на работе, на пенсии она продолжает трудовую деятельность медсестрой в поликлинике. Покупки в магазинах "Евроопт" делает регулярно, а вот играть начала совсем недавно по совету дочери. Водительских прав у самой победительницы нет, но есть у сына и зятя, да и старшему внуку скоро исполнится 18 лет, так что простаивать серебристый "Ниссан-Джук" точно не будет.

"Евроопт" продолжает радовать своих покупателей. Уже во вторник состоится очередной розыгрыш.

Как и прежде, один игровой код начисляется за каждые 10 рублей в чеке с товаром удачи. При оплате нужно предъявить дисконтную карту "Е-плюс". Таким образом, совершив нужные покупки, можно поменять жизнь к лучшему.

На кону 72-го тура по традиции более 30 000 денежных призов, три внедорожника "Джили-Атлас" и квартира в Минске по уже знакомому адресу улица Ильянская, 6.