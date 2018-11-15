Призы 94-го тура игры "Удача в придачу!" разыграны от Евроопт

Ключи от просторной квартиры в Минске достались энергетику Николаю Шпаковскому. Триумф вместе с ним разделили еще 5 счастливых покупателей: сразу два новых внедорожника отправятся в Могилевскую область, по одному - в Минскую и Гомельскую, еще один автомобиль "Джили Эмгранд" останется в столице. С победителями тура познакомилась Наталья Кузьмицкая.

13, вопреки суевериям, стало для семьи Шпаковских счастливым числом. 13 ноября Николай Шпаковский первый день, как вышел на новую работу. Именно в тот момент, когда коллективу представляли нового сотрудника, ему не могли дозвониться с приятной новостью из студии игры "Удача в придачу!".

9 лет назад семья переехала в столицу из Брестской области. Все это время снимали квартиру и мечтали о собственном жилье. И подумать не могли, что их жилищный вопрос разрешится так удачно. Новая квартира недалеко от съемной, так что 12-летнему сыну Кириллу не придется даже менять школу.

Кроме просторной квартиры, в Минске в 94-м туре игры "Удача в придачу!" были разыграны пять белоснежных внедорожников "Джили Эмгранд". Среди победителей еще одна жительница столицы - вахтер общежития Юлия Синявская. Шутит, теперь наконец-то появилась мотивация - записаться в автошколу.

Встретиться с фортуной в этом туре удалось и тренеру по карате Игорю Бегунову из Бобруйска. С супругой Лилией они воспитывают троих детей, так что новое авто большой семье обязательно пригодится.