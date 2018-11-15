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Призы 94-го тура игры "Удача в придачу!" разыграны от Евроопт
Ключи от просторной квартиры в Минске достались энергетику Николаю Шпаковскому. Триумф вместе с ним разделили еще 5 счастливых покупателей: сразу два новых внедорожника отправятся в Могилевскую область, по одному - в Минскую и Гомельскую, еще один автомобиль "Джили Эмгранд" останется в столице. С победителями тура познакомилась Наталья Кузьмицкая.
13, вопреки суевериям, стало для семьи Шпаковских счастливым числом. 13 ноября Николай Шпаковский первый день, как вышел на новую работу. Именно в тот момент, когда коллективу представляли нового сотрудника, ему не могли дозвониться с приятной новостью из студии игры "Удача в придачу!".
9 лет назад семья переехала в столицу из Брестской области. Все это время снимали квартиру и мечтали о собственном жилье. И подумать не могли, что их жилищный вопрос разрешится так удачно. Новая квартира недалеко от съемной, так что 12-летнему сыну Кириллу не придется даже менять школу.
Кроме просторной квартиры, в Минске в 94-м туре игры "Удача в придачу!" были разыграны пять белоснежных внедорожников "Джили Эмгранд". Среди победителей еще одна жительница столицы - вахтер общежития Юлия Синявская. Шутит, теперь наконец-то появилась мотивация - записаться в автошколу.
Встретиться с фортуной в этом туре удалось и тренеру по карате Игорю Бегунову из Бобруйска. С супругой Лилией они воспитывают троих детей, так что новое авто большой семье обязательно пригодится.
Еще два белоснежных внедорожника уедут в Осиповичи к пенсионерке Светлане Скорой и к жителю деревни Новый Свержень Столбцовского района Алексею Левшакову, которому, к слову, большую удачу принес заказ в онлайн-гипермаркете "ГиперМолл". А пока самые удачливые покупатели 94-го тура радуются счастливым изменениям в своей жизни - стартовал новый, 95-ый, тур игры "Удача в придачу!". Уже в ближайший вторник будет разыграна еще одна квартира в Минске, 5 новеньких внедорожников "Джили Эмгранд" и более 20 000 денежных призов.
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