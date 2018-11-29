Призы от Евроопт вручили победителям 96-го тура игры "Удача в придачу!"

Еще одну квартиру в Минске, пять автомобилей и денежные призы от Евроопт сегодня вручили победителям 96-го тура игры "Удача в придачу!" Впрочем, призы достались не только покупателям торговой сети, но и самому Евроопту. Второй год подряд крупнейший белорусский ретейлер признан лучшим сразу в шести номинациях престижной премии "Народная марка", включая Гран-при услуг. Все подробности у Надежды Сербиненко.

Каждый победитель 96-го тура "Удачи в придачу!" получил то, о чем так давно мечтал. Так и минчанка Ирина Комкова, контролер на заводе отопительного оборудования, выиграла желанную квартиру по улице Карского. Жилье достанется молодой семье - сын и невестка победительницы воспитывают малыша Савелия.

А вот ключи от пяти белоснежных GeelyEmgrand достались пяти семьям из разных уголков страны. Сегодня победители приехали на торжественную церемонию в "Е-сити" на Денисовской.

В числе счастливчиков и помощник бурильщика Алексей Румас из Светлогорска, мама в декретном отпуске Анна Татаринова из Калинковичей. Также минчанка Анна Комаед, по профессии электромонтер,.

На белом внедорожнике уедет в родной агрогородок Конюхи Берестовицкого района Гродненской области семья Даниловичей. Учителей начальных классов и немецкого уже поздравили школьники и коллеги.

Банковский работник Ирина Сергеева из Копыля решила сразу сесть за руль нового авто. И по возвращении домой прямиком в автошколу.