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Призы от Евроопт вручили победителям 96-го тура игры "Удача в придачу!"
Еще одну квартиру в Минске, пять автомобилей и денежные призы от Евроопт сегодня вручили победителям 96-го тура игры "Удача в придачу!" Впрочем, призы достались не только покупателям торговой сети, но и самому Евроопту. Второй год подряд крупнейший белорусский ретейлер признан лучшим сразу в шести номинациях престижной премии "Народная марка", включая Гран-при услуг. Все подробности у Надежды Сербиненко.
Каждый победитель 96-го тура "Удачи в придачу!" получил то, о чем так давно мечтал. Так и минчанка Ирина Комкова, контролер на заводе отопительного оборудования, выиграла желанную квартиру по улице Карского. Жилье достанется молодой семье - сын и невестка победительницы воспитывают малыша Савелия.
А вот ключи от пяти белоснежных GeelyEmgrand достались пяти семьям из разных уголков страны. Сегодня победители приехали на торжественную церемонию в "Е-сити" на Денисовской.
В числе счастливчиков и помощник бурильщика Алексей Румас из Светлогорска, мама в декретном отпуске Анна Татаринова из Калинковичей. Также минчанка Анна Комаед, по профессии электромонтер,.
На белом внедорожнике уедет в родной агрогородок Конюхи Берестовицкого района Гродненской области семья Даниловичей. Учителей начальных классов и немецкого уже поздравили школьники и коллеги.
Банковский работник Ирина Сергеева из Копыля решила сразу сесть за руль нового авто. И по возвращении домой прямиком в автошколу.
Сегодня утром Евроопт вручил призы своим покупателям, а вечером награды во Дворце Республики получила сама компания. Второй год подряд Евроопт становится лидером сразу в шести номинациях премии "Народная марка", включая Гран-при услуг. По итогам народного голосования магазины Евроопт признаны лучшими во всех форматах - от небольших торговых объектов шаговой доступности до гипермаркетов. Лучшей онлайн-торговой площадкой стала "Е-доставка". Все награды сегодняшнего дня вручены, но уже во вторник покупателей народных магазинов "Евроопт" снова ждут более 20 000 призов очередного тура игры "Удача в придачу!": квартира в Минске, пять автомобилей и деньги.
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