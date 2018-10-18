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Призы юбилейного, 90-го, тура игры "Удача в придачу!" нашли своих обладателей
Сегодня счастливчикам вручили ключи от квартиры в Минске и 5 внедорожников Geely Atlas. Главный приз – жилье в столице – выиграла библиотекарь Юлия Либик из Барановичей. Три внедорожника разъехались по областным и районным центрам. Еще два автомобиля выиграли жительницы Минска и Минского района. С самыми удачливыми покупателями этой недели познакомилась Наталья Кузьмицкая.
Минувший вторник для мамы двоих детей Юлии Либик из Барановичей запомнится на всю жизнь. Осенним вечером, когда каждый занимался своими делами, девушке позвонили из студии игры «Удача в придачу» с ошеломительной новостью.
Ключи от стильных Geely Atlas сегодня получили еще пять удачливых покупателей. Новость о выигрыше автомобиля осчастливила Андрея Шкудуна из Светлогорска прямо на работе. Мастер в управлении буровых работ стал на своем предприятии еще одной знаменитостью, в 40-м туре его коллега уже выиграл квартиру в Минске от Евроопт.
Новый внедорожник пришелся кстати и минчанке Зинаиде Соколовой. Любимый магазин исполнил заветную мечту супруга, летом поломалось старенькое семейное авто.
Поменять авто давно мечтала и Жанна Горлова из деревни Копище, сейчас она находится в отпуске по уходу за ребенком. Неизменными помощниками для нее уже давно стали онлайн-сервисы “Е-доставка” и “ГиперМолл”. Вместе с последним заказом курьеры привезли ей и победу в юбилейном туре.
Еще два кроссовера отправятся в регионы. В родной Бобруйск на новом авто поедет пенсионерка Юлия Куликова, а в Гродно на собственной машине - будущий психолог Виктория Гутовская.
Для этих покупателей счастливым стал рядовой поход в магазин. И на месте победителя может быть каждый. 91 тур игры "Удачи в придачу!" уже стартовал. Уже во вторник, 23 октября, Евроопт снова разыграет квартиру в столице, пять внедорожников и более двадцати тысяч денежных призов. Не упускайте шанс встретиться с удачей.
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