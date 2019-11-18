Призыв-2019: около 12 тысяч человек отправятся служить

В Могилеве по традиции первыми новобранцев примут элитные войска: части сил специальных операций - это 5-я отдельная и 103-я воздушно-десантная бригады. Центром торжества стала площадь Славы, где увековечены имена героев Великой Отечественной и трудового подвига. Участники митинга возложили цветы у Вечного огня. Перед будущей элитой Вооруженных Сил на площади выступили и бойцы спецподразделения.