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Призыв-2019: около 12 тысяч человек отправятся служить
В Могилеве первыми новобранцев примут элитные войска
В Могилеве по традиции первыми новобранцев примут элитные войска: части сил специальных операций - это 5-я отдельная и 103-я воздушно-десантная бригады. Центром торжества стала площадь Славы, где увековечены имена героев Великой Отечественной и трудового подвига. Участники митинга возложили цветы у Вечного огня. Перед будущей элитой Вооруженных Сил на площади выступили и бойцы спецподразделения.
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